歌手の小林幸子が１３日、東京農業大世田谷キャンパスで行われた「『水田』お披露目＆田植えイベント」に出席。９日に亡くなった女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんを悼んだ。小林は子役時代から玉緒さん、勝新太郎さん夫妻とドラマなどで共演。２人との思い出に浸りながら、玉緒さんの印象を「とても明るくてすてきな人。いつも気さくであのままの方。表も裏もないお人柄で、何かあ