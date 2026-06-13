メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県飛騨市古川町で、特定外来生物、「オオキンケイギク」の駆除作業が行われました。 北米原産のオオキンケイギクは繁殖力が強く、在来種に影響を与える恐れがあるため環境省の特定外来生物に指定されています。 13日、市内のボランティア16人が群生している堤防で駆除作業を行いました。 スコップを使っておよそ1時間をかけてオオキンケイギクを抜き取りました。 飛騨市内の各