≠MEが6月12日（金）に＜≠ME 菅波美玲卒業コンサート〜みんなのことが大好きなの〜＞が東京都・NHKホールにて開催した。◆ライブ写真5月11日(月)にグループからの卒業を報告した菅波美玲。卒業コンサート当日は菅波の過去のライブ映像を振り返るOvertureが流れ冒頭から会場がエモーショナルな雰囲気に包まれる中メンバーが登場すると、菅波は「最高の日にしよう！」と呼びかけ、自身がセンターを務めた楽曲「マシュマロフロート」