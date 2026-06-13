トレーディングカードなどを販売するトップス社は１３日、ＭＵＦＧ国立で開催されたＪリーグオールスターにブースを出店した。ブースではトレーディングカードへ封入されるパッチがついた実物ユニホームの展示、フォトブースなどが設置され、１パック３枚入りのサンプルパックも配布された。売り場には長い列が出来ており、同社のマーケティングダイレクターを務める鴨下豊さんも「予想以上の反響です」と驚いた様子だった。ト