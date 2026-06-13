毎年6月になるとスーパーなどに梅干し用の梅が並び、季節の訪れを感じる人も多いだろう。そんな季節の手仕事を親から引き継ぐエピソード「梅干し男子、爆誕」（作・峯鳥子さん）がSNSで話題となっている。 【漫画】「梅干し男子、爆誕」を読む 作者の夫の実家には立派な梅の木があり、夫の母は毎年その実で梅干しを作っていた。しかし昨年、父親の死後に訪れた実家で、夫は母から「私もう梅干し作らない！」と