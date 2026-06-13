資料瀬戸内国際芸術祭 瀬戸内国際芸術祭で結成された「瀬戸内少女歌劇団」の2026年の劇団員を募集しています。2026年は11月21日と22日、四国水族館（香川県宇多津町）で海の物語を題材にした新作公演を行います。 瀬戸内少女歌劇団は、地域に残る伝説や民話を元に物語を創作し、体験型の演劇で表現するプロジェクトとして2019年に初めて結成されました。2019年は三豊市の粟島海員学校を舞台にした「せとうち物語－