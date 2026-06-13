ラミン・ヤマルがウォルマートでショッピングスーパーマーケットに突如現れたスペイン代表のスター選手の存在に誰も気づかなかったようだ。英紙「ザ・サン」によれば、北中米共催ワールドカップ（W杯）に出場するスペインの主力選手である18歳FWラミン・ヤマル（バルセロナ）がアメリカのジョージア州フォートオグルソープにある大手スーパーマーケットチェーン「ウォルマート」で食料品を買い込む様子を報じた。W杯開幕を控