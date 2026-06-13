アメリカがパラグアイに勝利北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループD初戦が現地時間6月12日に行われた。開催国の一つアメリカ代表がパラグアイ代表と激突し、4-1で勝利した。序盤から勢いに乗ったアメリカは前半7分に左サイドのMFクリスティアン・プリシッチが鋭いドリブル突破からでDF4人を引きつけ、ゴール前へラストパス。これがパラグアイMFダミアン・ボバディージャの足に当たってゴールインとなり、今大会最初のオウ