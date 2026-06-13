アラブ首長国連邦（UAE）が韓国産の中距離地対空誘導兵器（M−SAM）「天弓（チョングン）−II」を早期に追加配備するため、また複数の軍用輸送機を韓国に派遣したことが確認された。UAEは今年3月にも大邱（テグ）空軍基地に軍用輸送機を派遣し、天弓−II誘導ミサイルを搬送した。軍と防衛産業界によると、UAEは今週から複数の大型軍用輸送機C−17を大邱基地に派遣し、天弓−IIの砲台と迎撃ミサイルを搬送している。この日、大邱基