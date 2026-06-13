熱戦が繰り広げられているサッカーFIFAワールドカップ、名古屋に日本代表のユニホームなどを販売する期間限定の店舗が13日、オープンしました。名古屋駅のJRゲートタワーに期間限定でオープンした「アディダスFIFAワールドカップストア名古屋店」には、午前10時の開店とともに人気の日本代表のユニホームなどを求める人が次々と訪れました。13日はサッカー元日