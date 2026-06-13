韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（44）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。2歳の長女と手をつないで歩くイ・ビョンホンの姿を公開した。【写真】「すごく素敵」2歳長女と手をつなぐイ・ビョンホン※2枚目イ・ミンジョンは「めちゃくちゃ美味しそうなメニューの後に、クールなお姉さんの写真っていうギャップが最高」とつづり、食欲をそそる彩り豊かな韓国料理の写真を複数枚披露。その中には、