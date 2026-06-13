俳優の柄本佑、イッセー尾形、香椎由宇、坂西未郁監督が13日、都内で行われた映画『メモリィズ』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】香椎由宇が祖父からもらったカメラ作品にかけて、記録すること、記憶することがテーマ。文字通り『メモリィズ』となっている写真を公開することに。柄本はロケ地だった大分県竹田市での先行上映会の舞台あいさつで、竹田市長からもらった野菜の写真を公開した。尾形は幼少期の写真を