歌手の工藤静香（56）が、美容誌『美ST』の公式YouTubeチャンネル『美ST Channel』に出演し、普段持ち歩いている私物ポーチの中身を公開した。【動画】「かわいい！」私物ポーチの中身を公開した工藤静香動画では、メイクアイテムをはじめ、喉のケア用品や日常的に愛用しているアイテムを紹介。工藤ならではのこだわりが詰まった持ち物が明かされた。ポーチの中には、飴のケースや「とらや」の羊羹、リップ、アイライナーな