俳優の桃井かおり（75）が12日、Instagramを更新。夫とのほほえましい日常の様子や、オシャレなインテリアが並ぶ、自宅リビングを披露した。【映像】桃井かおり、夫婦ショット＆自宅リビングの様子2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは、顔を寄せ合うほほえましい写真や、夫の誕生日を祝いワイナリー巡りや2人でホテルに泊まった様子など、仲むつまじい夫婦の姿を