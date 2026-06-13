連日報じられる物価高のニュース。その影響で、障害者の人たちにとって稼ぐことは、そう簡単ではない。物価高による障害者の“生き辛さと働く難しさ”について、『ABEMA Prime』では難病を患う当事者に話を聞いた。【映像】難病の夫を支える妻、二人で寄り添う写真（顔出し）■難病患者を襲う物価高ヘルパーに抱えられ、電動車椅子に座る松元拓也さん（37）。筋肉が徐々に衰えていく難病「脊髄性筋萎縮症」を患っており、自