17年ぶりに復活したJリーグのオールスターが13日、MUFG国立で開催された。オープニングセレモニーには、1993年当時にプレーしたレジェンドが登場。元日本代表のラモス瑠偉氏、柱谷哲二氏、武田修宏氏、長谷川健太氏のほか、2015年に脳梗塞を発症した木村和司氏は車椅子姿で登場した。出場選手、監督はファン投票で選ばれ、総得票数1274万5319票で全60クラブから94人を選出。2万6016票を獲得し最多10回目の出場となるJ3福島の