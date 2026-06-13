サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の日本代表は１２日、活動拠点とする米テネシー州ナッシュビル「ナッシュビルＳＣトレーニングセンター」を離れ、オランダとの初戦を戦う米テキサス州のダラスへ移動した。遠藤航のチーム離脱など、衝撃的なニュースとともに広まったナッシュビルの名前。その中心地を歩いてみると、アメリカのリアルが横たわっていた。（デジタル編集部古和康行）眠れない。仕事がタフなわけではない。ナ