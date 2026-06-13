NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。日本ハムは細野晴希投手を抹消しました。細野投手は前日12日の中日戦に先発登板。初回から2イニング続けて三者凡退に抑える立ち上がりとすると、3回以降はヒットを浴びるも決定打を許さぬ粘投を見せました。5回には2アウト1、2塁から暴投で1点を失うも、以降の得点は許さず。この日は6と2/3回を投げ、被安打6、奪三振11、失点1(自責点0)という成績でした。1軍先発では失点が続き、5月は3戦3