整理収納アドバイザーの田中ゆみこです。「片づけなきゃ…と思っているけど、毎日忙しくて後回し」そんなふうに感じていませんか？でも実は、片づいていない家は見た目の問題だけではありません。知らないうちに、時間・お金・心のゆとりまで失いやすくなってしまうこともあるんです。今回は、暮らしに影響する片づいていない家のデメリット5選をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?探し物で毎日時間が消える朝の準備でバタバ