犬を飼うと『できなくなること』5選 「犬のいる暮らしって憧れる！」「毎日癒やされそうだし、楽しそう！」そう思う方は多いでしょう。しかし、実際は楽しいことや癒やされる日常ばかりではありません。まずは、多くの飼い主さんが犬を飼ってから「できなくなった」と感じることを見ていきましょう。 1.気軽に旅行すること 今までは自分が「行きたい」と思ったタイミングで旅行したり、行きたいと思った場所、泊まりた