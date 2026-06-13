管理栄養士・ナチュラルフードコーディネーターのゆきぼむです。今回は、ホットケーキミックスで作る「アーモンドとチョコのホケミ豆腐スコーン」のレシピを紹介します。材料は5つだけ！卵もバターも使わず、簡単に美味しいスコーンができちゃいますよ！【詳細】他の記事はこちらアーモンドとチョコのホケミ豆腐スコーンを作るのにかかる時間約10分（焼く時間を除く）アーモンドとチョコのホケミ豆腐スコーンのカロリー約172kcal／