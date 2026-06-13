ダイソーのキッチン消耗品売り場で、見覚えのあるロゴを発見しました！あの人気お菓子「ハッピーターン」がモチーフのストックバッグ。ハッピーターンといえば！な、おなじみの柄がドーンとデザインされていて、使うたびに気分も上がります♡食品の小分けやおすそ分け用、小物の整理整頓など、いろいろ使えて便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ストックバッグ（ターン王子柄、14枚）価格：￥110（税込）サ