ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけたキッチンパックは、バイヤーがおすすめする注目の便利グッズ。4方向から取り出せるパッケージで、置く・吊るす・引き出し収納など自由に使えるのが特徴。薄手ながら食品の小分けやゴミ袋代わりに活躍し、90枚入りの大容量で惜しみなく使えるコスパの良さも魅力です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：4つの取り出し口が付いたキッチンパック（90枚）価格：￥110（税込）寸法（約