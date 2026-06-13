カタール航空は、ドーハ〜フィラデルフィア線の運航を、8月1日から再開する。1日1往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間はドーハ発が14時間5分、フィラデルフィア発が12時間半。ドーハではアフリカ、アジア、中東各地との接続を強化するとともに、フィラデルフィアではアメリカン航空のネットワークにより、各地への乗り継ぎが可能となる。カタール航空は、2007年のニューヨーク乗り入れ以降、北米での