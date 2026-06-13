以前にもダイソーから出ていた小型家電が、ついにコンパクトサイズになって登場。300円の商品ですが、買って大正解と思えるほど優秀だったのでご紹介します！軽くて薄いのも相まって持ち運びにとても便利。嬉しい機能も付いていて、使い勝手も抜群ですよ！さらに、おうちでも使いやすい工夫も◎至れり尽くせりです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：電子メモパッド（4.4インチ）価格：￥330（税込）サイズ（約）：4.4イン