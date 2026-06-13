6月19日に公開となる映画『免許返納!?』。主演の舘ひろしさんがスター俳優・南条弘を演じます。免許の映画で南条弘といえば、「あの作品」を思い出す方も多いのではないでしょうか？『免許返納!?』は「ノンストップドライブコメディ」というキャッチコピーで、ダンディでハードボイルドなイメージとは違う意外な？舘さんの楽しいお芝居が盛りだくさん。今回「おとなの週末Web」では舘さんに映画の見どころ、撮影裏話などのお話を伺