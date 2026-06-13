モッテル（MOTTERU）は、MagSafe対応のマグネット式車載ホルダー「MOT-MGCH02」を発売した。価格は2980円。数量限定のモニターセールでは1980円で販売される。 スマートフォンを固定するネオジム磁石と、車内に取り付けるダイヤル式の真空ゲル吸盤を組み合わせた。対応温度は-15℃～60℃で、スマートフォンとケースを合わせて300gまで取り付けられる。 アーム部