オランダ戦まで残り２日となった６月12日（日本時間13日）、囲み取材に応じた伊東純也がオランダの印象について言及した。「ディフェンスが特に強いイメージ。身長が高い選手が多いので、セットプレーも大事になるはずです」ウイングバックもしくはシャドーで出場した場合、伊東は避けるべきポイントと有効手段を次のように考えていた。「身長などはあまり気にしていません。シンプルなクロスは有効ではないかなと思います。重