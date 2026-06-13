北中米ワールドカップの開催国カナダは現地６月12日、グループステージ第１節（Ｂ組）でボスニア・ヘルツェゴビナとトロント・スタジアムで対戦。１−１で引き分けた。この試合後、映画『デッドプール』シリーズや『ウルヴァリン：X-MEN ZERO』などで知られるハリウッドスターのライアン・レイノルズが自身のインスタグラムを更新。カナダ出身の49歳は「この試合は絶対に見逃せなかった」と綴る。「飛行機、電車、車と乗り継い