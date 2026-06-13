All About ニュース編集部は5月26日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「玉森裕太出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「玉森裕太の出演作で好きな映画」ランキングを紹介します。【7位までのランキング結果を見る】2位：『ごくせん THE MOVIE 』（高杉怜太）／95票2位に入ったのは、『ごくせんTHE MOVIE』です。2009年公開の同作は、絶大な人気を誇ったドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）の