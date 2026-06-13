動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（6月1日〜6月7日）を発表。日本における映画ランキングは、5月30日より各配信サービスにて、見放題配信がスタートした『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』（2025年）が1位を獲得した。9週連続1位を維持していた『爆弾』は10週目にして3位に後退した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』は、人間の負の感情