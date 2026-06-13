◇全日本大学野球選手権・準決勝第1試合慶大―東北福祉大（2026年6月13日神宮）選手権は13日、準決勝が行われ、第1試合は5年ぶりの優勝を目指す慶大が、史上7校目の連覇を狙う東北福祉大が対戦した。慶大は、今秋のドラフト上位候補の最速151キロ左腕・渡辺和が先発した。2、3回に3者連続三振を奪うと、4回にも2者を三振に仕留め、8連続三振。現役時代は阪神で活躍し、現在はスカウトを務める筒井和也（愛知学院大）が持