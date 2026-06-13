俳優の柄本佑、イッセー尾形、坂西未郁監督が13日、都内で行われた映画『メモリィズ』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】一見、ホラー映画？背景が燃える『メモリィズ』ポスタービジュアル本作は、初の長編監督作となる坂西未郁が手がけるオリジナル作品。スマートフォンで日々の瞬間を記録し、共有する現代において、「記憶」とは何か。写真や映像を通して積み重なっていく“記憶”と、家族の時間を丁寧に描き出す