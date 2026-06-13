小児がんや重い病気の子どもと家族を支援するチャリティウォークイベントが神戸で行われています。 このイベントは小児がんや重い病気の子どもたちが家族と一緒に過ごせる神戸の施設「チャイルド・ケモ・ハウス」の活動を支援しようと企画されたもので、今年で１２回目の開催です。 施設の運営の多くは寄付金で支えられていて、１３日は約１３００人が参加。お揃いの緑色のＴシャツを着て、東遊園地近くを出発し約５