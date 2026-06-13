◇ナ・リーグカブス―ジャイアンツ（2026年6月12日サンフランシスコ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が12日（日本時間13日）のジャイアンツ戦に「5番・右翼」で先発出場し、2回に左翼線二塁打を放つと、4回に先制の左中間適時二塁打を放った。2回1死無走者で迎えた第1打席。ジャイアンツ先発右腕のループのカウント1ボール1ストライクからの真ん中に入った76.6マイル（約123キロ）のカーブをとらえた打球は左翼線で弾む二