アメリカ政府高官はイランとの戦闘終結に向けた覚書について、数日以内に締結できるという見通しを示しました。一方でイランの要求と隔たりがあり、調整が続いています。アメリカ政府高官は戦闘終結に向けた覚書について、イランがホルムズ海峡を開放することや核開発の放棄、親イラン武装組織への支援の停止などが盛り込まれると明らかにしました。また、「イランが核兵器について期限を設けずに保有や開発を行わないと約束してい