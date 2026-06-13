香椎由宇（39）が13日、東京・新宿ピカデリーで行われた、柄本佑（39）の主演映画「メモリィズ」（坂西未郁監督）公開記念舞台あいさつに登壇。「セリフがなく、こんなおいしい役、なかなかない。覚えることがないぞ、と」とオファーを受けた理由を、笑顔交じりで明かした。これには、柄本も「おいしいんだ？」と笑った。「メモリィズ」は、今作が初の長編作品となる坂西監督が、脚本も手がけたオリジナル作品。柄本は劇中で、イッ