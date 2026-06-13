将棋棋士と将棋会館をファンに堪能してもらう初の企画「将棋フェス２０２６」が１３日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われた。将棋会館の外まで人があふれかえる大盛況で、指導対局や大盤解説会、色紙の手渡し会や即席サイン会など、ファンは思い思いに満喫していた。将棋界のレジェンド・羽生善治九段は多面指しの指導対局でファンと盤を挟んだ。愛好家は緊張した面持ちで駒を動かし、果敢に羽生九段に挑んだ。山崎隆之九段や