実業家のイーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業の「スペースX」が12日、アメリカのナスダック市場に上場しました。12日、ナスダックに上場したイーロン・マスク氏が率いるスペースXは、公開価格1株135ドルを11％上回る150ドルで初値をつけました。その後も買いが集まり、160ドル95セントで初日の取引を終え、時価総額は2兆1000億ドル（約338兆円）となりました。2002年創業のスペースXはインターネットサービス「スターリンク」