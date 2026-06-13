元サッカー日本代表で解説者の水沼貴史氏(66)が14日に、文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）にゲスト出演する。この度、収録が行われパーソナリティーの生島ヒロシ（75）と11日に開幕したサッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会の展望・見どころについて“深掘り”トークを展開した。水沼氏は法大を卒業して、1983年（昭58）に日産サッカー部へ。日本代表、Jリーグ横浜マリノスでもウイングとして活躍した。