退職金を受け取ったあと、「子どもの住宅購入を支援したい」と考える親もいるでしょう。特に住宅価格が高止まりしている現在、頭金や諸費用の負担を軽くしてあげたいと思うのは自然なことかもしれません。 しかし、その一方で気になるのが自分たちの老後資金です。退職金1500万円のうち500万円を援助しても問題ないのでしょうか。それとも老後の生活を優先して手元に残しておくべきなのでしょうか。 本記事では、高