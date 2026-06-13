“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』が、いよいよ『ボヘミアン・ラプソディ』（2019）を超えて伝記映画の歴代興収記録を更新することになりそうだ。 本作はマイケル・ジャクソンの半生を、ジャクソン5の一員として才能を見出された幼少期や、世界最高のエンターテイナーを目指して突き進んだ日々から描き出した。2026年4月24日に米国公開されるや、アメリカのみならず世