マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』をめぐって、批評家と観客の評価の差が話題となっている。米レビューサイトRotten Tomatoesでは批評家スコアと観客スコアのあいだに大きな開きがあり、いわゆる“批評家には厳しく、観客には支持される”タイプの作品として受け止められている。 https://www.rottentomatoes.com/m/michael この反応について、本作のプロデューサーであり、『ボヘミアン・