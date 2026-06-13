ボーイズグループPOWのメンバー、ドンヨンが父親を亡くした。6月13日、所属事務所GRIDエンターテインメントは、「深い悲しみのなかで残念な知らせを伝えることになった。ドンヨンの父親が長い闘病の末に病状が急激に悪化し、本日未明に逝去した」と明かした。【写真】19歳で父を亡くしたYG所属の韓国アイドル所属事務所は、「現在、ドンヨンは家族とともに葬儀場を守っている。当面の間、予定されていたスケジュールやファンとの交