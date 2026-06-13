【モデルプレス＝2026/06/13】FANTASTICSの八木勇征が6月12日、自身のInstagramを更新。黒髪へとヘアチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】LDH“国宝級イケメン「雰囲気全然違う」イメチェン姿◆八木勇征、ヘアチェンジで黒髪披露八木は、黒いタンクトップを身に着けての鏡越しのセルフショットを投稿。以前の明るい髪色から、前髪を真ん中で分けたヘアスタイルのストレートの黒髪となっている。その他にも、より黒