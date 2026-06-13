【モデルプレス＝2026/06/13】SixTONESのジェシーが6月11日、自身のInstagramを更新。幼少期の姿を投稿し、反響が寄せられている。【写真】SixTONESジェシー「愛おしすぎる」と話題の幼少期◆ジェシー、幼少期ショット披露ジェシーは「let’s enjoy this moment」「⁡＃30 ＃歳」とつづり、同日の迎えた30歳の誕生日について投稿。背面に座りにっこりと笑っている幼少期のジェシーが映し出され、ケーキを持ったジェシーがその