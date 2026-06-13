モデル兼女優として活動したチョン・イナさんが、この世を去ってから11年が経った。去る2015年6月13日, チョン・イナさんは全羅南道（チョルラナムド）高興（コフン）で映画撮影のためのスカイダイビングの練習をしていたところ、失踪した。享年35歳。【写真】不慮の事故で…“韓国スター死亡事故”の悪夢軽飛行機に乗って離陸した後、予定された着地地点に現れなかったことで事故が判明した。捜索の末、3日後の16日に高興湾防波堤