ウクライナ軍が、米国で開発された最新の長距離巡航兵器「AGM-188A ラスティダガー（Rusty Dagger）」を実戦投入した可能性が浮上している。もっとも、現時点で米国政府やウクライナ政府による公式確認はなく、情報の扱いには慎重さが求められる。発端となったのは、ロシア側の軍事系情報源が公開した兵器残骸の写真だ。ウクライナの軍事専門メディア、ディフェンス・エクスプレス（Defense Express）は今月、この残骸の中に、妨害