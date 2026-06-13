女優の観月ありさが、出演していたミュージカルが大千秋楽を迎えたことを報告し、共演者とのオフショットを公開した観月は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』本日、大千穐楽を迎えることができました」「この素敵な作品を最後までお届けできたこと、本当に幸せに思います個性豊かで魅力あふれるキャストの皆さんと過ごした時間は毎日が刺激的で、笑いの絶えない稽古場