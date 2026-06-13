普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「一夕」はなんて読む？とてもシンプルな2文字で構成される熟語「一夕」。四字熟語の一部として知られていますよね。いったい、なんと読むのかわかりますか？正解を知りたい人は、もう少しスクロール